Махачев – букмекерский фаворит боя против Маддалены

Букмекеры считают Ислама Махачева фаворитом боя с Джеком Делла Маддаленой.

Ранее Хабиб Нурмагомедов сообщил, что Махачев подерется с Джеком Делла Маддаленой на UFC 322.

Букмекер «Бетсити» дает коэффициент 1.33 на победу Ислама. Маддалена котируется андердогом за 3.50.

Турнир UFC 322 пройдет 15 ноября в Нью-Йорке.

