Махачев – букмекерский фаворит боя против Маддалены
Букмекеры считают Ислама Махачева фаворитом боя с Джеком Делла Маддаленой.
Ранее Хабиб Нурмагомедов сообщил, что Махачев подерется с Джеком Делла Маддаленой на UFC 322.
Букмекер «Бетсити» дает коэффициент 1.33 на победу Ислама. Маддалена котируется андердогом за 3.50.
Турнир UFC 322 пройдет 15 ноября в Нью-Йорке.
