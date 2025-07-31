«Спортинг» не проигрывает «Бенфике» 7 матчей подряд, но котируется андердогом игры за Суперкубок Португалии

«Спортинг» и «Бенфика» разыграют Суперкубок Португалии.

«Спортинг» не проигрывает «Бенфике» с начала 2024 года – 7 матчей подряд: 3 победы зелено-белых и 4 ничьи.

«Бенфика» – небольшой фаворит матча за Суперкубок у букмекеров за 1.86. На трофей «Спортинга» можно поставить за 1.94.

Игра пройдет 31 июля, начало – в 22:45 мск.