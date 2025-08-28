«Аль-Наср» с Роналду, Команом и Феликсом – третий фаворит чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» – 1-й, «Аль-Иттихад» – 2-й у букмекеров
Букмекеры считают «Аль-Наср» третьим фаворитом чемпионата Саудовской Аравии в сезоне-2025/26.
Летом команда Криштиану Роналду подписала Кингсли Комана, Жоау Феликса и Иньиго Мартинеса.
«Аль-Хилаль» – главный претендент на титул у букмекеров, «Аль-Иттихад» котируется вторым.
Чемпион Саудовской Аравии в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:
1. «Аль-Хилаль» – 2.50
2. «Аль-Иттихад» – 3.75
3. «Аль-Наср» – 4.50
4. «Аль-Ахли» – 8.00
5. «Аль-Кадисия» – 13.00
Остальные – от 20.00
Опубликовал: Кирилл Михайлов
