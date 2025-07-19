  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Советник гендиректора «Фонбет» Оганезов: «Бизнес-модель российских турниров успешна. Букмекер увеличил призовые в Кубке России до 1,5 млрд рублей. Это больше, чем в Кубке Франции»
7

Советник гендиректора «Фонбет» Оганезов: «Бизнес-модель российских турниров успешна. Букмекер увеличил призовые в Кубке России до 1,5 млрд рублей. Это больше, чем в Кубке Франции»

Зампред комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере спорта и советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов прокомментировал критику в адрес бизнес-модели FONBET Кубка России и Мир РПЛ.

Ранее в СМИ генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что «товарищеский матч приносит клубу в 5-10 раз больше доходов, чем матч официального соревнования РФС. Дальше эта разница будет только расти». Он также отметил, что эксклюзивные соглашения с букмекерами наносят вред развитию турниров и не соответствуют структуре беттинг-индустрии.

– Правда ли вообще то, о чем говорит Пивоваров?

– К сожалению, в словах генерального директора ФК «Динамо» Павла Пивоварова я не услышал четких аргументов и, главное, статистики, по которым можно было судить о необходимости внедрения новаций в бизнес‑модель FONBET Кубка России и Мир РПЛ. У меня же такая информация есть, и она определенно доказывает, что бизнес‑модель успешна и она ведет исключительно к развитию и популяризации отечественного футбола.

Неправильно в принципе говорить про футбол исключительно в разрезе финансовый выгоды тех или иных команд. Необходимо учитывать и ту особо важную роль FONBET Кубка России и Мир РПЛ в вопросе популяризации всего отечественного футбола, роста международной значимости и привлекательности российских турниров, вовлечения молодежи в спорт и конкретно в занятия футболом.

Например, значительно выросла посещаемость Кубка России, и продолжается динамика роста посещаемости футбольных матчей, что говорит о растущем интересе аудитории к Кубку: прошлый сезон – 1 103 279 (164 матча), этот сезон – 1 192 866 (163 матча). Суперфинал Кубка стал второй футбольной трансляцией по числу зрителей 18+ за сезон – его посмотрели 3,5 млн человек.

Футбольные клубы получают огромное анонсирование, как в трансляциях на телевидении, так и непосредственно на рекламных площадках. Все матчи Кубка можно было посмотреть на сайте основного вещателя «Матч ТВ», плюс 82 матча было показано в федеральном эфире «Матч ТВ».

В эфире совершенно бесплатно можно было посмотреть региональные команды со всей страны («Шинник» Ярославль, «Спартак» Кострому, КАМАЗ Набережные Челны, «Волга» Ульяновск, «Сокол» Саратов, «СКА‑Хабаровск», «Ротор» Волгоград), что для них самих и особенно их болельщиков наиболее ценно.

Что же касается финансовой выгоды, то призовой фонд FONBET Кубка России увеличен букмекером с изначальных 83,8 млн рублей до нынешних 1,513 миллиарда рублей. Это больше, чем в Кубке Франции.

Господин Пивоваров в своих комментариях о коммерческих правах совершенно некорректно сравнивает доходы от матч‑дэя с призовыми, то есть совершенно разными категориями, которые в принципе нельзя сравнивать между собой.

Нынешняя модель Кубка доказала свою эффективность. Сумма предыдущего контракта Кубка России с БК «Бетсити» примерно составляла 150 млн рублей и на сегодняшний день выросла примерно в 15 раз. При том, что когда проект и формат запускался, его коммерческую отдачу просчитать было невозможно. А спустя три года возник интерес к реализации коммерческого инвентаря, значит РФС, «Матч ТВ» и «Фонбет» совместно сделали Кубок коммерчески эффективным и максимально привлекательным, – сказал Оганезов.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Подвиг вратаря, 10 голов в одном матче, «Спартак» – чемпион Москвы. Что из этого сбудется?

Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: «Матч ТВ»
Ставки на футбол
Павел Пивоваров
Беттинг-эксперты
logoFONBET Кубок России
Ставки на спорт
Николай Оганезов
Беттинг-индустрия
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoРФС
logoКубок Франции
logoМатч ТВ
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«Не можем отрицать – тоже наблюдаем признаки замедления рынка». Olimpbet о беттинг-индустрии в России
сегодня, 14:43
Только Фриц котируется выше Медведева на турнире в Вашингтоне. Неделю назад россиянин выиграл Кубок Короля
сегодня, 13:41
ЕЦУПИС о букмекерском рынке: «В первой половине 2025 года наблюдаем замедление темпов роста. Видим очень скромный прирост – лишь на 8-10%»
сегодня, 13:03
«Зенит» выиграл 3 матча подряд в РПЛ, уступая в счете. 8.80 – волевая победа петербуржцев над «Рубином»
сегодня, 12:45
«Тенниси» стал партнером КАМАЗа. Логотип букмекера появился на футболке клуба
сегодня, 11:38Фото
«Кто-то делает ставку на 5 млн рублей, а у кого-то оборот в месяц доходит до миллиарда». Директор по развитию PARI о VIP-игроках
сегодня, 10:55
ЦСКА в 2025-м ни разу не проиграл в РПЛ. Букмекеры уверены, что тренд продлится с «Оренбургом»
сегодня, 10:33
Дмитрий Сергеев: «Второй квартал закрылся для букмекеров в РФ еще хуже, чем первый. Рынок продолжает активно тормозить»
сегодня, 09:44
99% участников конкурса прогнозов на Спортсе’’ считают, что ЦСКА не проиграет «Оренбургу». 73% спрогнозировали меньше 2,5 мячей в матче
1сегодня, 09:26
Крис Пол намекнул, что предстоящий сезон станет для него последним. 20.00 – станет чемпионом НБА до конца карьеры
2сегодня, 08:27
Ко всем новостям
Последние новости
В последних 6 домашних матчах «Зенита» против «Ростова» в РПЛ было забито 27 мячей – в среднем по 4,5 за игру. Букмекеры считают, что команды продлят серию в 1-м туре чемпионата
1вчера, 14:26
Порье – небольшой фаворит против Холлоуэя у букмекеров. Бойцы подерутся за титул BMF на UFC 318
19 июля, 18:32
Усик – явный фаворит реванша с Дюбуа у букмекеров. На победу британца дают 25%
19 июля, 16:55
«Црвена Звезда» с 2017 года не проигрывает дома в чемпионате. 16.00 – серия прервется в матче против «Явора»
19 июля, 16:30
«Спартак» минимально обыграет махачкалинское «Динамо», считают букмекеры. Красно-белые не стартовали с разгрома 8 сезонов подряд
219 июля, 15:08
За матчами российских футбольных клубов следят 74% болельщиков-россиян (НСПК)
19 июля, 12:44
Дзюба забил в двух матчах подряд против «Крыльев Советов». 2.75 – форвард «Акрона» продлит серию
19 июля, 06:31
«Зенит» котируется фаворитом РПЛ в 14-м сезоне подряд. 2.10 – худший коэффициент на титул петербуржцев за последние 6 лет
218 июля, 14:42
84% участников конкурса прогнозов на Спортсе’’ считают, что «Ахмат» и «Рубин» сыграют низовой матч. 66% поставили на ничью
318 июля, 13:46
«Динамо» выиграло все 6 матчей в прошлом сезоне и забивало первым, когда котировалось ниже 1.60
18 июля, 12:37