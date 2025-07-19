Советник гендиректора «Фонбет» Оганезов: «Бизнес-модель российских турниров успешна. Букмекер увеличил призовые в Кубке России до 1,5 млрд рублей. Это больше, чем в Кубке Франции»

Зампред комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере спорта и советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов прокомментировал критику в адрес бизнес-модели FONBET Кубка России и Мир РПЛ.

Ранее в СМИ генеральный директор «Динамо » Павел Пивоваров заявил, что «товарищеский матч приносит клубу в 5-10 раз больше доходов, чем матч официального соревнования РФС. Дальше эта разница будет только расти». Он также отметил, что эксклюзивные соглашения с букмекерами наносят вред развитию турниров и не соответствуют структуре беттинг-индустрии.

– Правда ли вообще то, о чем говорит Пивоваров?

– К сожалению, в словах генерального директора ФК «Динамо» Павла Пивоварова я не услышал четких аргументов и, главное, статистики, по которым можно было судить о необходимости внедрения новаций в бизнес‑модель FONBET Кубка России и Мир РПЛ . У меня же такая информация есть, и она определенно доказывает, что бизнес‑модель успешна и она ведет исключительно к развитию и популяризации отечественного футбола.

Неправильно в принципе говорить про футбол исключительно в разрезе финансовый выгоды тех или иных команд. Необходимо учитывать и ту особо важную роль FONBET Кубка России и Мир РПЛ в вопросе популяризации всего отечественного футбола, роста международной значимости и привлекательности российских турниров, вовлечения молодежи в спорт и конкретно в занятия футболом.

Например, значительно выросла посещаемость Кубка России , и продолжается динамика роста посещаемости футбольных матчей, что говорит о растущем интересе аудитории к Кубку: прошлый сезон – 1 103 279 (164 матча), этот сезон – 1 192 866 (163 матча). Суперфинал Кубка стал второй футбольной трансляцией по числу зрителей 18+ за сезон – его посмотрели 3,5 млн человек.

Футбольные клубы получают огромное анонсирование, как в трансляциях на телевидении, так и непосредственно на рекламных площадках. Все матчи Кубка можно было посмотреть на сайте основного вещателя «Матч ТВ», плюс 82 матча было показано в федеральном эфире «Матч ТВ».

В эфире совершенно бесплатно можно было посмотреть региональные команды со всей страны («Шинник» Ярославль, «Спартак» Кострому, КАМАЗ Набережные Челны, «Волга» Ульяновск, «Сокол» Саратов, «СКА‑Хабаровск», «Ротор» Волгоград), что для них самих и особенно их болельщиков наиболее ценно.

Что же касается финансовой выгоды, то призовой фонд FONBET Кубка России увеличен букмекером с изначальных 83,8 млн рублей до нынешних 1,513 миллиарда рублей. Это больше, чем в Кубке Франции.

Господин Пивоваров в своих комментариях о коммерческих правах совершенно некорректно сравнивает доходы от матч‑дэя с призовыми, то есть совершенно разными категориями, которые в принципе нельзя сравнивать между собой.

Нынешняя модель Кубка доказала свою эффективность. Сумма предыдущего контракта Кубка России с БК «Бетсити» примерно составляла 150 млн рублей и на сегодняшний день выросла примерно в 15 раз. При том, что когда проект и формат запускался, его коммерческую отдачу просчитать было невозможно. А спустя три года возник интерес к реализации коммерческого инвентаря, значит РФС, «Матч ТВ » и «Фонбет» совместно сделали Кубок коммерчески эффективным и максимально привлекательным, – сказал Оганезов.

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