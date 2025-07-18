«Лига Ставок» станет новым беттинг-спонсором «Ахмата» вместо БК PARI
У «Ахмата» появится новый беттинг-спонсор.
По информации ТАСС, 22 июля состоится пресс-конференция, посвященная подписанию соглашения между «Ахматом» и «Лигой Ставок» об официальном партнерстве.
На протяжении последних нескольких сезонов беттинг-партнером грозненского клуба была компания PARI.
«Ахмат» в прошлом сезоне занял 14-е место в РПЛ и по итогам стыковых матчей сохранил место в лиге.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: ТАСС
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