«Лига Ставок» станет новым беттинг-спонсором «Ахмата» вместо БК PARI

У «Ахмата» появится новый беттинг-спонсор.

По информации ТАСС, 22 июля состоится пресс-конференция, посвященная подписанию соглашения между «Ахматом» и «Лигой Ставок» об официальном партнерстве.

На протяжении последних нескольких сезонов беттинг-партнером грозненского клуба была компания PARI.

«Ахмат» в прошлом сезоне занял 14-е место в РПЛ и по итогам стыковых матчей сохранил место в лиге.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис