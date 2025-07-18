«Пари НН» продлил соглашение о титульном партнерстве с букмекерской компанией PARI

«Пари НН» и букмекерская компания PARI продлили соглашение о сотрудничестве.

Букмекер стал титульным партнером команды из Нижнего Новгорода в 2022 году. Сообщалось, что PARI ежегодно платит клубу 450 миллионов рублей за нейминг.

«Продление сотрудничества ФК «Пари НН» с букмекерской компанией PARI – знак доверия и уверенности друг в друге. Мы продолжаем развиваться, становиться сильнее и ставим перед собой амбициозные цели.

Рассчитываем, что новый этап сотрудничества станет еще ярче, интереснее, эффективнее и поможет привлечь на домашние матчи нашей команды больше болельщиков. Концепция нашего клуба на новый сезон — «Вверх по стрелке».

Не сомневаюсь, что вместе с нашим стратегическим партнером мы сделаем несколько шагов вперед и достигнем новых вершин», – заявил генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

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