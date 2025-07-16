22-23 сентября в Москве пройдет форум «Азартные игры: отчисления на спорт»
Стали известны даты форума «Азартные игры: отчисления на спорт».
Форум пройдет 22-23 сентября в Москве, организатором будет Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ). Оператор форума – спортивная платформа Фонда Росконгресс.
Ключевой темой форума станет эффективное взаимодействие государства, спорта и букмекерских компаний.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Форум АИС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости