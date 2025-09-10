«Автомобилист» проиграл в 7 из 11 матчей против «Ак Барса» в прошлом сезоне. 1.72 – очередное поражение
«Ак Барс» примет «Автомобилист» в рамках регулярно чемпионата КХЛ.
В прошлом сезоне команды провели 11 матчей: «Ак Барс» выиграл 7 встреч, «Автомобилист – четыре.
Букмекеры считают казанцев фаворитами сегодняшней встречи за 1.72. На победу гостей с учетом овертайма и буллитов можно поставить за 2.12.
Матч состоится 10 сентября и начнется в 19:30 по московскому времени.
Да
Нет
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости