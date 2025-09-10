Экс-чемпион UFC Джон Джонс стал амбассадором 1win

1win объявил о подписании контракта с Джоном Джонсом.

Бывший двукратный чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весе стал амбассадором букмекерской компании.

В мае амбассадором 1win стал мексиканский боксер Сауль Канело Альварес.

Деятельность 1win нелегальна в России. У компании нет лицензии на осуществление букмекерской деятельности в РФ, а сайт блокируется Роскомнадзором.