Экс-чемпион UFC Джон Джонс стал амбассадором 1win
1win объявил о подписании контракта с Джоном Джонсом.
Бывший двукратный чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весе стал амбассадором букмекерской компании.
В мае амбассадором 1win стал мексиканский боксер Сауль Канело Альварес.
Деятельность 1win нелегальна в России. У компании нет лицензии на осуществление букмекерской деятельности в РФ, а сайт блокируется Роскомнадзором.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал Михаила Даньшина
