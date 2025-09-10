77% – вероятность того, что Роналду забьет 1000 голов за карьеру. Сейчас у него 943 мяча

Криштиану Роналду забьет 1000 голов за карьеру, считают букмекеры.

В матче квалификации ЧМ-2026 с Венгрией (3:2) португалец забил 943-й гол в карьере. На счету Роналду 802 мяча на клубном уровне и 141 – за национальную команду.

Букмекеры дают коэффициент 1.30 (77%) на то, что 40-летний нападающий достигнет отметки в 1000 голов за карьеру. 2.10 – Роналду забьет на предстоящем чемпионате мира.