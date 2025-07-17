Более 4 суток длилась DDoS-атака на одного из букмекеров – самая масштабная атака хакеров в России за первое полугодие 2025-го
Неназванная российская букмекерская компания столкнулась с длительной DDos-атакой.
По данным «Ведомостей» со ссылкой на отчет Curator, наибольшая по длительности DDos-атака в России за первое полугодие 2025 года была совершена на букмекерскую компанию и длилась более четырех суток – 96,5 часа.
Тем не менее, эксперты фиксируют тренд на снижение продолжительности времени атак на сайты в России.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Ведомости»
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