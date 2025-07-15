Аналитик Косарева о букмекерском рынке: «Теневой сектор продолжает существовать – в основном в онлайн-пространстве или под видом «интерактивных клубов»

Управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева высказалась о подпольных казино и букмекера.

«Несмотря на значительный прогресс в регулировании азартной сферы, проблема подпольных игр сохраняет актуальность. На фоне последовательных усилий государства по созданию прозрачного и контролируемого рынка легальных букмекеров теневой сектор продолжает существовать, в основном в онлайн-пространстве или под видом «интерактивных клубов».

Такие заведения работают вне правового поля, не платят налоги, не обеспечивают защиту прав игроков и зачастую связаны с иными видами преступности, от отмывания доходов до организации незаконной схемы выплат.

У подростков и других уязвимых групп есть свободный доступ к подобным нелегальным платформам, где отсутствует какая-либо система идентификации личности, лимитирования ставок или контроля рисков.

В отличие от лицензированных операторов, действующих по строгим стандартам, подпольные ресурсы работают бесконтрольно и часто размещаются на зарубежных доменах, что затрудняет пресечение их деятельности», – заявила Косарева.

Согласно исследованию «РБ», доля нелегального букмекерского рынка в России за 5 лет сократилась в два раза – с 35% до 17,6%.

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