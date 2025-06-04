Доля нелегального букмекерского рынка в России за 5 лет сократилась в два раза – с 35% до 17,6%

Доля нелегального беттинг-рынка в России сократилась до 17,6%.

По итогам 2024 года оборот легальных букмекеров вырос на 42% и составил 4,7 триллиона рублей, сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Объем ставок у офшорных БК увеличился на 57% и достиг 1,21 триллиона рублей. При этом его доля в общем обороте снизилась по сравнению с 2023 годом с 19,1% до 17,6%.

За последние 5 лет доля нелегального букмекерского рынка в России сократилась в 2 раза – с 35% в 2019-м до 17,6% в 2024-м. Доля легального сектора за это время выросла с 65% до 82,4%.

Фото: «Рейтинг Букмекеров».

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