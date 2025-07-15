Сон Хын Мин продолжит карьеру в Саудовской Аравии, считают букмекеры. Переход в «Фенербахче» менее вероятен
Сон Хын Мин может перейти в клуб из Саудовской Аравии.
Ранее британские СМИ сообщали, что капитан сборной Южной Кореи может уйти из «Тоттенхэма» этим летом. Соглашение Сона рассчитано до лета 2026 года, и «шпоры» могут сейчас получить за игрока средства, которые нужны для перестройки команды.
Британские букмекеры считают, что Сон продолжит карьеру в Саудовской Аравии – на это дают коэффициент 1.44, что соответствует вероятности в 69%. Переход в «Фенербахче» менее вероятен – 2.88.
Сообщалось, что турецкий клуб работает над приобретением форварда «Тоттенхэма» по запросу главного тренера Жозе Моуринью.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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