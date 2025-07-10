БК «Тенниси» об исключении «Торпедо» из РПЛ: «Верим, что все не так плохо и страшно, как это выглядит в СМИ»

Генеральный директор «Тенниси» Руслан Сулейманов прокомментировал исключение «Торпедо» из РПЛ.

Букмекер является титульным спонсором московского клуба. Стоимость контракта оценивается в 30 млн рублей за один сезон.

«Изучаем ситуацию. Пока комментарии будут сдержанными. Не скажу ничего удивительного – у нас в компании категорическое неприятие любых действий, неправомерно влияющих на результаты спортивных матчей.

Очень болезненный вопрос для болельщиков «Торпедо», для клуба. Мы наблюдаем, получаем некоторые комментарии от людей, близких к клубу, не делаем никаких резких движений. Верим, что все не так плохо и страшно, как это выглядит в СМИ», – заявил Сулейманов.

10 июля КДК РФС принял решение исключить московскую команду из числа участников Мир РПЛ на следующий сезон «за попытку организации договорных матчей». Также клуб оштрафован на 5 млн рублей.

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