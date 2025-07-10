На новой форме «Краснодара» появился обновленный логотип Winline

«Краснодар» представил новую форму.

На передней части домашнего и гостевого комплекта размещен обновленный логотип букмекерской компании Winline.

Winline – титульный партнер «Краснодара» c 2020 года. Соглашение клуба с букмекером рассчитано до конца сезона-2026/27.

Новая форма «быков» выглядит так:

В прошлом сезоне «Краснодар» играл в таком комплекте:

Фото: «Краснодар».

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