На новой форме «Краснодара» появился обновленный логотип Winline
«Краснодар» представил новую форму.
На передней части домашнего и гостевого комплекта размещен обновленный логотип букмекерской компании Winline.
Winline – титульный партнер «Краснодара» c 2020 года. Соглашение клуба с букмекером рассчитано до конца сезона-2026/27.
Новая форма «быков» выглядит так:
В прошлом сезоне «Краснодар» играл в таком комплекте:
Фото: «Краснодар».
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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