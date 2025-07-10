Фото
7

На новой форме «Краснодара» появился обновленный логотип Winline

«Краснодар» представил новую форму.

На передней части домашнего и гостевого комплекта размещен обновленный логотип букмекерской компании Winline.

Winline – титульный партнер «Краснодара» c 2020 года. Соглашение клуба с букмекером рассчитано до конца сезона-2026/27.

Новая форма «быков» выглядит так:

В прошлом сезоне «Краснодар» играл в таком комплекте:

Фото: «Краснодар».

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoКраснодар
Ставки на футбол
logoпремьер-лига Россия
Ставки на спорт
Winline
Беттинг-индустрия
Букмекеры
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
Три года подряд женский «Уимблдон» выигрывают андердоги с коэффициентами от 100.00. На полуфиналистку Бенчич давали 151.00 перед турниром
18 минут назад
97% давали букмекеры на то, что хотя бы одна россиянка выйдет в 1/2 финала «Уимблдона»
48 минут назад
Луис Энрике победил во всех 12 финалах в качестве тренера на клубном уровне. 1.30 – «ПСЖ» выиграет КЧМ
сегодня, 10:58
«Мелбет» и «Факел» прекратили сотрудничество. Весной клуб вылетел из РПЛ
1сегодня, 10:23
Букмекеры убрали «Торпедо» из линии на сезон-2025/26. Еще утром можно было поставить на чемпионство москвичей в РПЛ
3сегодня, 09:44
Совладелец Winline вошел в топ-10 крупнейших налогоплательщиков России (Forbes)
1сегодня, 09:02
«Краснодар» – небольшой букмекерский фаворит матча за Суперкубок России против ЦСКА
1сегодня, 07:50
«Челси» выиграл 8 из 10 финалов международных турниров. 3.60 – лондонцы выиграют КЧМ
11сегодня, 07:33
«ПСЖ» – подавляющий фаворит финала КЧМ против «Челси» у букмекеров
3вчера, 21:49
«Реал» остался без трофеев в 2025 году. Мадридцы везде котировались фаворитами – в Ла Лиге, Суперкубке и Кубке Испании, ЛЧ и КЧМ
8вчера, 21:17
Ко всем новостям
Последние новости
«Реал» в этом сезоне проиграл с разницей в 4+ мяча только «Барселоне». 2.10 – «ПСЖ» победит с форой (-3,5)
8вчера, 20:17
«ПСЖ» громит «Реал» в полуфинале КЧМ – 3:0. На спасение мадридцев дают коэффициент 26.00
5вчера, 19:59
«ПСЖ» и «Реал» забили больше всех на КЧМ в концовке первого тайма – по 5 голов. 2.10 – гол в матче в период с 31-й по 45-ю минуту
вчера, 19:18
«ПСЖ» – «Реал»: бетторы БЕТСИТИ оценили шансы команд на финал КЧМ
вчера, 12:56
Команда Доната Стальнова — победитель Фестиваля КХЛ 3х3
вчера, 10:28Промо
Россиянин поставил почти 2 млн рублей на ничью «Реала» с «ПСЖ» на КЧМ
8вчера, 10:00
«ПСЖ» пропустил 1 гол в 7 последних матчах. 4.00 – «Реал» не забьет
1вчера, 09:40
СУПЕР неделя перед Суперкубком в OLIMPBET
вчера, 09:20Промо
Присоединяйся к Pride Sport Fest — крупнейшему спортивно-развлекательному фестивалю года!
вчера, 07:35Промо
«Флуминенсе» – «Челси»: игроки БЕТСИТИ считают лондонцев фаворитами полуфинала КЧМ
8 июля, 11:34Промо