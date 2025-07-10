Луис Энрике победил во всех 12 финалах в качестве тренера на клубном уровне. 1.30 – «ПСЖ» выиграет КЧМ

«ПСЖ» встретится с «Челси» в финале клубного чемпионата мира.

Наставник парижан Луис Энрике выиграл все 12 финалов в качестве тренера на клубном уровне.

Букмекеры считают, что Энрике выиграет 13-й финал подряд: на победу «ПСЖ» дают коэффициент 1.30, на успех «Челси» – 3.45.

Матч состоится 13 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.

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