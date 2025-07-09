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Присоединяйся к Pride Sport Fest — крупнейшему спортивно-развлекательному фестивалю года!

Два дня! Более сотни легендарных спортсменов и инфлюенсеров! Десятки мировых рекордов и море развлечений для взрослых и детей!

Что вас ждёт:

Заруба сильнейших пауэрлифтеров из России, США, Европы и ещё десятка стран за рекордный призовой фонд в 12 500 000 ₽!

Профессиональный международный турнир по подъёму бревна с призовым фондом 40 000 $!

Турниры с ценными призами для всех желающих: армрестлинг, подъём гири, сила удара, жим лёжа подъём на бицепс, молот и многое другое;

Попытки Давида Шамея (подъём гири), Дарьи Плужниковой (ягодичный мост) и других легенд побить собственные мировые рекорды;

Мастер-классы о фитнесе и правильном питании от Дмитрия Яшанькина и топовых тренеров Pride Fitness;

Автограф-сессии со звёздами силовых видов спорта и командой Nikolay Team;

VR-игры, анимация для детей и подростков;

Фудкорт и бесплатный фитнес-бар с протеиновыми напитками и коктейлями с BCAA для каждого гостя;

Концерт Александра Пушного & The Band 12 июля.

Хедлайнеры фестиваля: Кирилл Сарычев, Денис Цыпленков, Дарья Плужникова, Джулиус Мэддокс, Колтон Энгельбрехт, Давид Шамей, Дмитрий Яшанькин, Давид Дадикян, «Русский Халк» и тайный гость, установивший 39 рекордов России, Европы и мира в разных силовых дисциплинах.

Проведи улетные выходные с нами! Pride Sport Fest — это мощно, ярко и легендарно!

Детям до 12 лет в сопровождении взрослого вход бесплатный.

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