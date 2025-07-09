Россиянин поставил почти 2 млн рублей на ничью «Реала» с «ПСЖ» на КЧМ

Клиент БК PARI сделал крупную ставку на клубный чемпионат мира.

Беттор поставил 1 907 936 рублей на ничью в основное время матча 1/2 финала КЧМ между «Реалом» и «ПСЖ».

Коэффициент составил 3.67 – в случае успеха чистый выигрыш россиянина превысит 5 миллионов рублей.

Матч состоится 9 июля и начнется в 22:00 мск.

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