Россиянин поставил почти 2 млн рублей на ничью «Реала» с «ПСЖ» на КЧМ
Клиент БК PARI сделал крупную ставку на клубный чемпионат мира.
Беттор поставил 1 907 936 рублей на ничью в основное время матча 1/2 финала КЧМ между «Реалом» и «ПСЖ».
Коэффициент составил 3.67 – в случае успеха чистый выигрыш россиянина превысит 5 миллионов рублей.
Матч состоится 9 июля и начнется в 22:00 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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