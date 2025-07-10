Россиянин выиграл 33,8 млн рублей, поставив на победу «ПСЖ» над «Реалом» (4:0)
Клиент «Лиги Ставок» выиграл крупную сумму на матче «ПСЖ» – «Реал» (4:0).
Беттор поставил 14 миллионов рублей на победу парижского клуба в основное время по коэффициент 2.42.
Ставка россиянина сыграла – его счет в букмекерской компании пополнился на 33 880 000 рублей.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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