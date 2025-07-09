СУПЕР неделя перед Суперкубком в OLIMPBET

С 7 по 13 июля в честь главного матча лета — OLIMPBET Суперкубка России по футболу — букмекерская компания запускает серию акций для новых и действующих игроков. Настоящий бонус-фестиваль, приуроченный к суперматчу ЦСКА — «Краснодар», который состоится 12 июля в Казани.

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«В этом году мы решили подчеркнуть масштаб события через креативную идею “Суперкубок — это Супер!”, которая отлично отражает и дух самого матча, и наше отношение к нему. OLIMPBET — это про эмоции, драйв и яркий опыт. Поэтому начинаем радовать болельщиков задолго до стартового свистка — с целой недели подарков и активностей», – комментирует Константин Гусев, директор по развитию OLIMPBET.

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