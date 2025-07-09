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СУПЕР неделя перед Суперкубком в OLIMPBET

С 7 по 13 июля в честь главного матча лета — OLIMPBET Суперкубка России по футболу — букмекерская компания запускает серию акций для новых и действующих игроков. Настоящий бонус-фестиваль, приуроченный к суперматчу ЦСКА — «Краснодар», который состоится 12 июля в Казани.

Что ждет вас на СУПЕР неделе?

1. СУПЕР МЕГА ВЕЛКАМ БУСТ
До 8000₽ фрибетами — всем новым пользователям, зарегистрировавшимся с промокодом SUPER8. А главное — весь приветственный бонус на этой неделе застрахован! Если ставка не сыграет, фрибет возвращается.

2. Промокод WIN7
Действующим игрокам — ежедневный кэшбэк до 10% на все ставки. Просто активируйте промокод в разделе «Акции».

3. Бонусный клуб
В зависимости от уровня бонусы можно забирать и фрибетами, и даже реальными деньгами. Например, если воспользоваться приветственным бонусом в полном объеме, по итогам месяца фрибет в рамках программы лояльности составит дополнительные 1500 руб. 

4. Страховка на Суперкубок
С четверга — 50% страховка на вашу ставку на матч ЦСКА — «Краснодар».

5. Марафон прогнозов
До 50 000₽ за точные прогнозы на Клубный чемпионат мира. Проверка интуиции — с хорошим бонусом.

Все предложения, кроме приветственного бонуса, доступны действующим игрокам.

«В этом году мы решили подчеркнуть масштаб события через креативную идею “Суперкубок — это Супер!”, которая отлично отражает и дух самого матча, и наше отношение к нему. OLIMPBET — это про эмоции, драйв и яркий опыт. Поэтому начинаем радовать болельщиков задолго до стартового свистка — с целой недели подарков и активностей», – комментирует Константин Гусев, директор по развитию OLIMPBET.

Присоединяйтесь к празднику футбола вместе с OLIMPBET.

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