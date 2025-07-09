Владимир Прокофьев: «Подавляющему большинству игроков не важна лицензия букмекера. Они могут даже не знать, для чего она нужна»

Эксперт Спортса” о маркетинге в iGaming Владимир Прокофьев высказался о нелегальных букмекерах.

«Подавляющему большинству игроков не важна лицензия. Они могут даже не знать о ее существовании или для чего она нужна.

Заходит человек в онлайн-кинотеатр посмотреть сериал и видит две рекламы. Например, «Лига Ставок» и 1xBet. Для пользователя это одно и то же. Он не будет разбираться, что у одного букмекера есть лицензия, а у другого – нет.

Поэтому эта зона – огромная проблема для легального сектора и дополнительные возможности для нелегального», – рассказал экс-сотрудник Olimpbet и автор телеграм-канала «Вредный букмекер».

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