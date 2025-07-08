«Флуминенсе» – «Челси»: игроки БЕТСИТИ считают лондонцев фаворитами полуфинала КЧМ

8 июля в полуфинале клубного чемпионата мира встретятся «Флуминенсе» и «Челси». Игра начнется в 22:00 мск.

«Флуминенсе» – единственная команда не из Европы, оставшаяся на КЧМ. Бразильский клуб не проиграл на турнире ни одного матча. В четвертьфинале коллектив Ренато Гаушо победил «Аль-Хиляль» (2:1), а в 1/8 выбил миланский «Интер» (2:0).

«Челси» в 1/4 финала оказался сильнее «Палмейраса» (2:1), а в первом раунде плей–офф прошел «Бенфику» (4:1 д.в.).

У «Флуминенсе» в полуфинале из-за перебора карточек не сыграют основной защитник Хуан-Пабло Фрейтес и автор одного из голов в матче с «Аль-Хилялем» Мартинелли. У «Челси» по причине дисквалификации на поле не выйдут Леви Колвилл и Лиам Делап.

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По мнению аналитиков БЕТСИТИ, фаворитом на выход в финал является «Челси». На проход английской команды предлагают кэф 1.33 , на успех бразильцев дают 3.50 .

Победу «Челси» в основное время можно взять за 1.68 , на «Флуминенсе» предлагают 5.70 , ничья идет за 4.00 .

Эксперты склоняются к тому, что встреча будет малорезультативной. На тотал меньше 2.5 мячей можно поставить за 1.75. Этот исход зашел в трех из пяти матчей бразильской команды на КЧМ.

На тотал больше 2.5 голов, который фиксировался в трех из пяти матчей «Челси», предлагают 2.16 . Вероятность обмена мячами оценивается в 2.02 , на «Обе забьют: нет» дают 1.79 .

Игроки БЕТСИТИ отдают предпочтение «Челси». 70% от всех ставок на исход пришлось на победу лондонцев, 14% ушло на «Флуминенсе», 16% – на ничью.

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