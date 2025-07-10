97% давали букмекеры на то, что хотя бы одна россиянка выйдет в 1/2 финала «Уимблдона»
Российские теннисистки не смогли пробиться в 1/2 финала «Уимблдона».
Перед четвертьфиналом, в котором сыграли три представительницы России, на проход хотя бы одной россиянки в 1/2 финала давали коэффициент 1.03 – 97% вероятности.
Мирра Андреева, Людмила Самсонова и Анастасия Павлюченкова проиграли свои матчи и вылетели из турнира.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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