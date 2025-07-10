Три года подряд женский «Уимблдон» выигрывают андердоги с коэффициентами от 100.00. На полуфиналистку Бенчич давали 151.00 перед турниром

Последние 3 года на женском «Уимблдоне» побеждают теннисистки-андердоги с коэффициентами от 100.00 на победу.

В 2022 году трофей выиграла 17-я сеяная Елена Рыбакина – перед стартом турнира на нее давали коэффициент 101.00.

В 2023-м победителем «Уимблдона» стала 42-я ракетка мира Маркета Вондроушова с коэффициентом на титул 140.00.

В 2024-м турнир выиграла 31-я сеяная Барбора Крейчикова, которая котировалась явным андердогом за 126.00.

На «Уимблдоне»-2025 до полуфинала добралась Белинда Бенчич. До старта турнира на трофей 35-й ракетки мира давали коэффициент 151.00.

Сегодня Бенчич сыграет в 1/2 финала против Иги Швентек.

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