«ПСЖ» – «Реал»: бетторы БЕТСИТИ оценили шансы команд на финал КЧМ

9 июля во втором полуфинале клубного чемпионата мира встретятся «ПСЖ» и «Реал». Игра начнется в 22:00 мск.

В 1/4 финала «ПСЖ» обыграл 2:0 «Баварию». Парижанам не помешали даже два удаления в концовке встречи. Французский клуб пропустил лишь в одном из пяти матчей КЧМ, общая разница мячей команды Луиса Энрике – 12:1.

«Реал» в четвертьфинале со счетом 3:2 победил «Боруссию» Д. Мадридцы забили дважды в начале матча, но в конце игры позволили дортмундцам сократить разрыв до минимума. Первый гол на КЧМ забил Киллиан Мбаппе. Форвард «Реала» отметился красивым ударом боковыми «ножницами».

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Аналитики БЕТСИТИ отдают небольшое преимущество «ПСЖ». На выход французской команды в финал предлагают кэф 1.77 , на проход «Реала» дают 2.10 .

Победу парижан в основное время можно взять за 2.40 , на успех мадридцев предлагают 3.00 , ничья идет за 3.70 .

Эксперты считают, что встреча будет результативной. На тотал больше 2.5 мячей можно поставить за 1.65 , на тотал меньше 2.5 дают 2.33 . Вероятность обмена голами оценивается в 1.51 , на «Обе забьют: нет» дают 2.55 .

Из ставок на индивидуальные показатели игроков интересным вариантом смотрится гол Мбаппе за 2.17 .

Бетторы БЕТСИТИ разошлись во мнениях относительно фаворита матча. 45% от всех ставок на исход пришлось на успех «ПСЖ», 17% ушло на ничью, 38% отдано на «Реал».

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