«ПСЖ» – «Реал»: бетторы БЕТСИТИ оценили шансы команд на финал КЧМ
9 июля во втором полуфинале клубного чемпионата мира встретятся «ПСЖ» и «Реал». Игра начнется в 22:00 мск.
В 1/4 финала «ПСЖ» обыграл 2:0 «Баварию». Парижанам не помешали даже два удаления в концовке встречи. Французский клуб пропустил лишь в одном из пяти матчей КЧМ, общая разница мячей команды Луиса Энрике – 12:1.
«Реал» в четвертьфинале со счетом 3:2 победил «Боруссию» Д. Мадридцы забили дважды в начале матча, но в конце игры позволили дортмундцам сократить разрыв до минимума. Первый гол на КЧМ забил Киллиан Мбаппе. Форвард «Реала» отметился красивым ударом боковыми «ножницами».
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Аналитики БЕТСИТИ отдают небольшое преимущество «ПСЖ». На выход французской команды в финал предлагают кэф 1.77, на проход «Реала» дают 2.10.
Победу парижан в основное время можно взять за 2.40, на успех мадридцев предлагают 3.00, ничья идет за 3.70.
Эксперты считают, что встреча будет результативной. На тотал больше 2.5 мячей можно поставить за 1.65, на тотал меньше 2.5 дают 2.33. Вероятность обмена голами оценивается в 1.51, на «Обе забьют: нет» дают 2.55.
Из ставок на индивидуальные показатели игроков интересным вариантом смотрится гол Мбаппе за 2.17.
Бетторы БЕТСИТИ разошлись во мнениях относительно фаворита матча. 45% от всех ставок на исход пришлось на успех «ПСЖ», 17% ушло на ничью, 38% отдано на «Реал».
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