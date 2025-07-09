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«ПСЖ» пропустил 1 гол в 7 последних матчах. 4.00 – «Реал» не забьет

«ПСЖ» и «Реал» встретятся в 1/2 финала клубного чемпионата мира.

Французский клуб пропустил лишь в одном из 7 последних матчей – против «Ботафого» (0:1). Во всех остальных встречах парижане победили с общим счетом 20:0.

Букмекеры дают коэффициент 4.00 на то, что «Реал» не забьет «ПСЖ». 1.25 – французский клуб пропустит.

Матч состоится 9 июля и начнется в 22:00 мск.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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