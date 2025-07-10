Соболенко сенсационно вылетела с «Уимблдона». Анисимова вышла в финал – до турнира на ее титул давали 100.00
Арина Соболенко проиграла Аманде Анисимовой в полуфинале «Уимблдона» – 4:6, 6:4, 4:6.
Белорусская теннисистка котировалась подавляющим фаворитом встречи у букмекеров за 1.35. На победу Анисимовой можно было поставить за 3.40.
Соболенко на протяжении всего турнира котировалась главным претендентом на трофей у букмекеров. Перед полуфиналами на титул белорусской теннисистки давали коэффициент 1.90.
До старта «Уимблдона» на титул Аманды Анисимовой можно было поставить за 100.00.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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