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Соболенко сенсационно вылетела с «Уимблдона». Анисимова вышла в финал – до турнира на ее титул давали 100.00

Арина Соболенко проиграла Аманде Анисимовой в полуфинале «Уимблдона» – 4:6, 6:4, 4:6.

Белорусская теннисистка котировалась подавляющим фаворитом встречи у букмекеров за 1.35. На победу Анисимовой можно было поставить за 3.40.

Соболенко на протяжении всего турнира котировалась главным претендентом на трофей у букмекеров. Перед полуфиналами на титул белорусской теннисистки давали коэффициент 1.90.

До старта «Уимблдона» на титул Аманды Анисимовой можно было поставить за 100.00.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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