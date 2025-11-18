Карпин ушел из «Динамо». Букмекеры дают 14% на то, что клуб закончит чемпионат в топ-5
Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Динамо».
56-летний специалист заявил, что сосредоточится на работе со сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» назначен Ролан Гусев.
Московский клуб после 15 туров занимает 10-е место в турнирной таблице Мир РПЛ с 17 очками. Букмекеры не верят, что «Динамо» попадет в топ-5 по итогам сезона – на это дают коэффициент 7.00, или 14%.
На попадание москвичей в топ-3 можно поставить за 25.00, на чемпионство – за 100.00.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
