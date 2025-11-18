11.00 – «Сибирь» проиграет 20 матчей подряд в КХЛ. Команда идет на серии из 13 поражений
«Сибирь» не побеждает в КХЛ больше месяца.
Клуб из Новосибирска проиграл 13 матчей подряд. Последняя победа случилась 14 октября – в игре с «Барысом» (4:3, буллиты).
БЕТСИТИ начал принимать ставки на продолжительность неудачной серии «Сибири». За 2.35 можно поставить на то, что клуб проиграет в 16 матчах подряд, 11.00 дают на 20+ поражений кряду.
Следующий матч «Сибирь» проведет 20 ноября против московского «Динамо» на выезде.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
