11.00 – «Сибирь» проиграет 20 матчей подряд в КХЛ. Команда идет на серии из 13 поражений

«Сибирь» не побеждает в КХЛ больше месяца.

Клуб из Новосибирска проиграл 13 матчей подряд. Последняя победа случилась 14 октября – в игре с «Барысом» (4:3, буллиты).

БЕТСИТИ начал принимать ставки на продолжительность неудачной серии «Сибири». За 2.35 можно поставить на то, что клуб проиграет в 16 матчах подряд, 11.00 дают на 20+ поражений кряду.

Следующий матч «Сибирь» проведет 20 ноября против московского «Динамо» на выезде.