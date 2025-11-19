20.00 давали на выход сборной Кюрасао на ЧМ-2026. 2000.00 – команда Адвоката выиграет чемпионат мира

Сборная Кюрасао сенсационно вышла на ЧМ-2026.

Команда под руководством экс-тренера «Зенита» Дика Адвоката выиграла группу B в финальном раунде отбора в Северной Америке. Да старта квалификации на выход Кюрасао на чемпионат мира давали коэффициент 20.00 – примерно 5% вероятности.

Население Кюрасао составляет чуть более 156 тысяч человек. Это самая маленькая в истории страна, вышедшая на ЧМ.

Букмекеры дают 2000.00 (0,05%) на то, что команда Адвоката выиграет ЧМ-2026. У Кюрасао худшие шансы на победу в турнире среди всех участников.

