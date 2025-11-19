  • Спортс
  • Испания – фаворит ЧМ-2026 у букмекеров. Англия – 2-я, Франция – 3-я, Бразилия – 4-я, Аргентина – 5-я
88

Испания – фаворит ЧМ-2026 у букмекеров. Англия – 2-я, Франция – 3-я, Бразилия – 4-я, Аргентина – 5-я

Определились 42 из 48 участников ЧМ-2026.

Еще шесть участников турнира станут известны в марте по итогам европейского раунда плей‑офф (4) и межконтинентальных стыковых матчей (2).

Букмекеры считают Испанию фаворитом предстоящего чемпионата мира. На титул действующих чемпионов Европы дают коэффициент 5.50.

Второй котируется сборная Англии (7.00), тройку замыкает Франция (7.50). В топ-5 также входят Бразилия (8.50) и Аргентина (9.00).

Победитель ЧМ-2026 по версии букмекеров:

1. Испания – 5.50

2. Англия – 7.00

3. Франция – 7.50

4. Бразилия – 8.50

5. Аргентина – 9.00

6-7. Португалия – 13.00

6-7. Германия – 13.00

8. Нидерланды – 22.00

9. Норвегия – 30.00

10-11. Италия – 35.00

10-11. Уругвай – 35.00

12. Колумбия – 45.00

13. Бельгия – 50.00

14. США – 55.00

15-16. Мексика – 70.00

15-16. Хорватия – 70.00

17. Марокко – 80.00

Остальные – от 100.00

Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля следующего года.

42 из 48 сборных ЧМ-2026 известны. Кто точно едет?

Кирилл Михайлов
