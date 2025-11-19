Испания – фаворит ЧМ-2026 у букмекеров. Англия – 2-я, Франция – 3-я, Бразилия – 4-я, Аргентина – 5-я
Определились 42 из 48 участников ЧМ-2026.
Еще шесть участников турнира станут известны в марте по итогам европейского раунда плей‑офф (4) и межконтинентальных стыковых матчей (2).
Букмекеры считают Испанию фаворитом предстоящего чемпионата мира. На титул действующих чемпионов Европы дают коэффициент 5.50.
Второй котируется сборная Англии (7.00), тройку замыкает Франция (7.50). В топ-5 также входят Бразилия (8.50) и Аргентина (9.00).
Победитель ЧМ-2026 по версии букмекеров:
1. Испания – 5.50
2. Англия – 7.00
3. Франция – 7.50
4. Бразилия – 8.50
5. Аргентина – 9.00
6-7. Португалия – 13.00
6-7. Германия – 13.00
8. Нидерланды – 22.00
9. Норвегия – 30.00
10-11. Италия – 35.00
10-11. Уругвай – 35.00
12. Колумбия – 45.00
13. Бельгия – 50.00
14. США – 55.00
15-16. Мексика – 70.00
15-16. Хорватия – 70.00
17. Марокко – 80.00
Остальные – от 100.00
Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля следующего года.
