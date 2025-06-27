«Ювентус» вылетит от «Реала», «Челси» пройдет «Бенфику», «Бавария» выбьет «Фламенго»: ожидания букмекеров от 1/8 финала КЧМ

Букмекеры определились с фаворитами пар 1/8 финала клубного чемпионата мира.

Ожидается, что «Реал» уверенно пройдет «Ювентус»: на выход мадридцев в 1/4 финала дают коэффициент 1.31, на проход «Ювентуса» – 3.50.

В паре «Бенфика» – «Челси» букмекеры считают фаворитами лондонцев (1.62 против 2.38), в паре «Фламенго» – «Бавария» – мюнхенцев (1.38 против 3.20).

Расклады 1/8 финала КЧМ по версии букмекеров:

«Палмейрас» (1.67 – проход в 1/4 финала) – «Ботафого» (2.30)

«Бенфика» (2.38) – «Челси» (1.62)

«ПСЖ» (1.11) – «Интер Майами» (7.60)

«Фламенго» (3.20) – «Бавария» (1.38)

«Интер» (1.37) – «Флуминенсе» (3.30)

«Ман Сити» (1.15) – «Аль-Хилаль» (5.50)

«Реал» (1.31) – «Ювентус» (3.50)

«Боруссия» Д (1.40) – «Монтеррей» (3.10)

Матчи 1/8 финала КЧМ стартуют 28 июня.

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