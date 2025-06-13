«Слухи не комментируем». PARI о титульном спонсорстве Первой лиги
В букмекерской компании PARI прокомментировали информацию о том, что БК станет новым титульным спонсором Первой лиги.
Ранее об этом сообщил инсайдер Сергей Ильев. По его данным, договор PARI с Первой лигой будет подписан на три года.
«Слухи не комментируем. Советуем ориентироваться на официальную информацию из официальных источников», – сообщили Спортсу’’ в пресс-службу PARI.
С 2022 года «Мелбет» является титульным спонсором Первой лиги.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
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