«Слухи не комментируем». PARI о титульном спонсорстве Первой лиги

В букмекерской компании PARI прокомментировали информацию о том, что БК станет новым титульным спонсором Первой лиги.

Ранее об этом сообщил инсайдер Сергей Ильев. По его данным, договор PARI с Первой лигой будет подписан на три года.

«Слухи не комментируем. Советуем ориентироваться на официальную информацию из официальных источников», – сообщили Спортсу’’ в пресс-службу PARI.

С 2022 года «Мелбет» является титульным спонсором Первой лиги.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис