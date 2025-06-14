«Оклахома» победит 4-2 в финальной серии против «Индианы», считают букмекеры

«Оклахома» обыграла «Индиану» в 4-м матче финальной серии плей-офф НБА-2024/25 (111:104).

Теперь счет в серии 2-2. «Тандер» остается фаворитом финала с коэффициентом 1.18. На чемпионство «Индианы» букмекеры дают 4.85. Самый вероятный счет серии: 4-2 (1.77).

5-й матч пройдет в Оклахома-Сити в ночь с 16 на 17 июня мск.

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