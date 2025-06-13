«Мелбет» о переходе титульного спонсорства Первой лиги к PARI: «Данная информация не нашла подтверждения у первоисточника»
Бренд-директор «Мелбет» Евгения Григорьева прокомментировала информацию о том, что новым титульным спонсором Первой лиги станет БК PARI.
Ранее об этом сообщил инсайдер Сергей Ильев. По его данным, договор PARI с Первой лигой будет подписан на три года.
«Наша деятельность по-прежнему осуществляется в рамках Мелбет Первой Лиги. Будущее нашего сотрудничества с лигой на данный момент раскрыть не представляется возможным.
По результатам моей проверки, данная информация не нашла подтверждения у первоисточника», – заявила Григорьева.
«Мелбет» с 2022 года является титульным спонсором Первой лиги.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Вредный букмекер
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