«Мелбет» о переходе титульного спонсорства Первой лиги к PARI: «Данная информация не нашла подтверждения у первоисточника»

Бренд-директор «Мелбет» Евгения Григорьева прокомментировала информацию о том, что новым титульным спонсором Первой лиги станет БК PARI.

Ранее об этом сообщил инсайдер Сергей Ильев. По его данным, договор PARI с Первой лигой будет подписан на три года.

«Наша деятельность по-прежнему осуществляется в рамках Мелбет Первой Лиги. Будущее нашего сотрудничества с лигой на данный момент раскрыть не представляется возможным.

По результатам моей проверки, данная информация не нашла подтверждения у первоисточника», – заявила Григорьева.

«Мелбет» с 2022 года является титульным спонсором Первой лиги.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис