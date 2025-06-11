ЕЦУПИС обрабатывает 500+ платежей в секунду. Через оператора проходят все пополнения и выводы баланса букмекеров в РФ
Единый центр учета переводов ставок (ЕЦУПИС) обрабатывает более 500 платежей в секунду каждый день.
ЕЦУПИС получает комиссию от букмекеров за вводы и выводы с аккаунтов своих клиентов. За 2024 год комиссионные доходы компании составили 59,6 млрд рублей – на 30% больше, чем годом ранее.
Сотрудничество с ЕЦУПИС – одно из основных требований для букмекерских компаний, легально ведущих свою деятельность в России. К организации подключены все лицензированные в РФ букмекеры.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Россия 24
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