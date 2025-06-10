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BetBoom представил итоги АПЛ: 12 млн рублей выигрыша со ставки на победу «Брайтона» и лайв-одинар с кф 189!

Букмекерская компания BetBoom продолжает подводить итоги клубного сезона – на очереди Английская Премьер-Лига. Крупнейший выигрыш был получен одним из клиентов благодаря ставке на победу «Брайтона» против «Ливерпуля». Матч проходил в рамках предпоследнего тура АПЛ, из-за чего не имел турнирного значения. Гости к тому моменту уже оформили досрочное чемпионство, а  хозяева гарантированно завершали сезон ниже зоны еврокубков. Поэтому, несмотря на разницу в классе, коэффициенты были примерно одинаковые. Победа «Брайтона» шла за 2.28. Матч стартовал неудачно для беттора – после первого тайма хозяева проигрывали со счетом 1:2. Однако «Брайтон» сначала сравнял, а за 5 минут до конца основного времени оформил камбэк со счетом 3:2. Победный гол хозяев принес клиенту BetBoom 12 037 440 рублей выигрыша.

Самый высокий выигрышный коэффициент один из бетторов поймал благодаря лайв-одинару на победу «Фулхэма» против «Брентфорда». Ставка была совершена на 92-ой минуте при счете 0:1 в пользу гостей. Отметим, что беттор успел поставить буквально за несколько секунд до того, как вингер «Фулхэма» Харри Уилсон сравнял счет. А победный гол хозяева забили буквально в последней атаке – и снова отличился Уилсон. Коэффициент ординара составил 189.63.

Наиболее популярным матчем среди клиентов стало противостояние «Ливерпуля» и «Лестера». Отметим, что в этой игре был зафиксирован самый низкий коэффициент на исход во всем сезоне АПЛ – победа мерсисайдцев шла за 1.07. Тем не менее всего 71% ставок пришлось на данный вариант, тогда почти 25% бетторов взяли выигрыш «Лестера». Стартовал матч неожиданно – «Ливерпуль» пропустил уже на шестой минуте, и не мог сравнять вплоть до конца первого тайма. Но затем команда Слота взяла контроль над игрой и забила три безответных мяча. При этом «Ливерпуль» не позволил «Лестеру» совершить ни одного удара в сторону ворот во второй половине встречи. Матч так и закончился со счетом 3:1

Чаще всего бетторы ставили на матчи «большой пятерки» чемпионата: «Сити», «Ливерпуля», «Арсенала», МЮ  и «Челси». Все команды из списка, кроме «Юнайтед», оправдали свой статус и закончили сезон в топ-4 АПЛ. МЮ же столкнулся с глубоким кризисом и занял рекордно низкое 15-ое место.

Главными претендентами на победу в чемпионате по мнению пользователей BetBoom стали «Ливерпуль», «Сити» и «Арсенал». Отметим, что из этой тройки победа мерсисайдцев в АПЛ шла с самым высоким коэффициентом. BetBoom давал на чемпионство «Ливерпуля» кф 8, тогда как золото «Сити» и «Арсенала» были за 2.1 и 2.85 соответственно. Но в итоге конкуренции за трофей практически не было – подопечные Слота вышли на единоличное первое место уже в 11-ом туре и остались на нем вплоть до конца чемпионата.

Клубный сезон завершился, но игры сборных в самом разгаре. Уже сегодня в Минске пройдет BetBoom матч сборной России против Беларуси. BetBoom считает гостей фаворитами – победа команды Карпина оценивается в 1.7. Пользователи также уверены в победе нашей сборной – 97% от общего количества ставок пришлось на этот исход.

натив
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