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BetBoom добавил аналитические виджеты для UFC

Букмекерская компания BetBoom внедрила два новых специализированных виджета, которые предоставят пользователям платформы подробный доступ к статистике турниров и боев UFC. Инструменты уже доступны на сайте и в мобильном приложении.

UFC Event Centre – это комплексная аналитическая панель, агрегирующая ключевые показатели всего турнира: от результатов предварительного карда до статистики главных поединков.

Fight View – инновационный инструмент для детального анализа отдельного боя, отображающий:

●      Полную статистику значимых ударов (сиг/страйк/граунд) с разбивкой по раундам

●      Динамику тейкдаунов и защитных действий

●      Интерактивные графики изменения темпа поединка

●      Сравнительные характеристики бойцов в реальном времени

Отметим, что данные доступны как в прематч, так и в лайв-формате.

Пользователи смогут попробовать нововведения уже в рамках ближайшего номерного турнира UFC 316, в главном событии которого встретятся Мераб Двалишвили и Шон О’Мэлли. Кроме статистических виджетов, в BetBoom будут также доступны видеотрансляции всех боев турнира.

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