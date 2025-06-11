BetBoom добавил аналитические виджеты для UFC

Букмекерская компания BetBoom внедрила два новых специализированных виджета, которые предоставят пользователям платформы подробный доступ к статистике турниров и боев UFC. Инструменты уже доступны на сайте и в мобильном приложении.

UFC Event Centre – это комплексная аналитическая панель, агрегирующая ключевые показатели всего турнира: от результатов предварительного карда до статистики главных поединков.

Fight View – инновационный инструмент для детального анализа отдельного боя, отображающий:

● Полную статистику значимых ударов (сиг/страйк/граунд) с разбивкой по раундам

● Динамику тейкдаунов и защитных действий

● Интерактивные графики изменения темпа поединка

● Сравнительные характеристики бойцов в реальном времени

Отметим, что данные доступны как в прематч, так и в лайв-формате.

Пользователи смогут попробовать нововведения уже в рамках ближайшего номерного турнира UFC 316, в главном событии которого встретятся Мераб Двалишвили и Шон О’Мэлли. Кроме статистических виджетов, в BetBoom будут также доступны видеотрансляции всех боев турнира.