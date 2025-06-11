Депутат Метелев: «В России проблеме зависимости от азартных игр не придают большого значения. Система профилактики и лечения отсутствует»
Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев объяснил необходимость отчислений букмекеров на борьбу с лудоманией.
Напомним, российских букмекеров могут обязать отчислять средства на борьбу с лудоманией. Законопроект планируют внести на рассмотрение Госдумы в этом году.
«В России проблеме зависимости от азартных игр не придают большого значения – система профилактики и лечения отсутствует. Люди не знают, что делать и куда идти, родственники часто становятся созависимыми.
Букмекерские конторы должны нести ответственность за профилактику лудомании, поэтому часть средств будет тратиться на эти цели. Мы планируем наделить полномочиями профилактики, в том числе отчисления средств на профилактику, Единого регулятора азартных игр», – заявил Метелев.
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