Депутат Метелев: «В России проблеме зависимости от азартных игр не придают большого значения. Система профилактики и лечения отсутствует»

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев объяснил необходимость отчислений букмекеров на борьбу с лудоманией.

Напомним, российских букмекеров могут обязать отчислять средства на борьбу с лудоманией. Законопроект планируют внести на рассмотрение Госдумы в этом году.

«В России проблеме зависимости от азартных игр не придают большого значения – система профилактики и лечения отсутствует. Люди не знают, что делать и куда идти, родственники часто становятся созависимыми.

Букмекерские конторы должны нести ответственность за профилактику лудомании, поэтому часть средств будет тратиться на эти цели. Мы планируем наделить полномочиями профилактики, в том числе отчисления средств на профилактику, Единого регулятора азартных игр», – заявил Метелев.

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