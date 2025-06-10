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Лига Добра в Ульяновске: было жарко!

В выходные в Ульяновске было по-настоящему жарко: столбик термометра достигал +30 градусов. Но палящее солнце не помешало устроить настоящий спортивный праздник для воспитанников социально-реабилитационного центра «Открытый Дом». Дети получили в подарок от «Лиги Ставок» и Федерации хоккея России многофункциональную площадку для круглогодичных занятий физкультурой и спортом.

А началось всё с простого обращения в соцсетях руководителя центра Валентины Атласовой. Она рассказала, как её подопечные мечтают об удобной, современной площадке для занятий различными видами спорта. И эта мечта воплотилась в жизнь!

Площадка стала 21 спортивным объектом, построенным в рамках общероссийской социальной программы «Лига Добра», которую реализует Лига Ставок совместно с БФ «Созвездие Добра».

На торжественное открытие приехали первый вице-президент Лиги Ставок Ольга Журавская и президент Федерации хоккея России, легендарный вратарь Владислав Третьяк.

На празднике собрались также и первые лица региона: Владимир Пушкарёв, зампред правительства Ульяновской области; Николай Скобелин, министр спорта Ульяновской области; Ольга Иванова, первый замминистра соцразвития Ульяновской области.

«Хочу поблагодарить наших партнёров из «Лиги Ставок», которые помогают детскому хоккею. Именно через спорт мы можем растить здоровых и крепких людей. Именно через соревнования у нас появятся сильные и мужественные защитники нашей страны», – подчеркнул в своём приветствии Владислав Третьяк.

«Мы надеемся, что эта спортивная площадка станет местом силы и на ней зажгутся новые звёзды национального и мирового спорта, – поделилась Ольга Журавская. – Большое спасибо Федерации хоккея России и лично Владиславу Александровичу за неизменную поддержку и активное участие в социальных программах нашей компании!».

Спортивная площадка – не единственный подарок воспитанникам центра «Открытый Дом». Владислав Третьяк подарил спортивному музею детского учреждения книгу «Ледовая дружина» со своим автографом, а Ольга Журавская передала победные шайбы с автографами игроков сборной России U-20 с прошедшего недавно международного турнира «Лига Ставок Кубок Будущего».

«Таким образом и наша молодежная сборная России решила вдохновить детей на занятия хоккеем! Прекрасный стимул, отличный старт!», – заключила Ольга Журавская.

О программе Лига Добра:

«Лига Добра» – это общероссийская социальная программа Лиги Ставок и Фонда «Созвездие Добра». Она направлена на адресную поддержку спортсменов разных поколений и развитие спортивной инфраструктуры в России. В настоящий момент в рамках программы оказывается поддержка более 40 юным талантливым спортсменам в 20 видах спорта и более 1000 ветеранам спорта по всей стране. Силами Лиги Ставок и Фонда построен уже 21 спортивный объект в 17 регионах России.

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