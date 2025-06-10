Комличенко – самый вероятный автор гола в матче Беларусь – Россия. Он не забивает за сборную с 2019 года

У Николая Комличенко есть хорошие шансы отличиться в матче с Беларусью, считают букмекеры.

Новичок «Локомотива» котируется самым вероятным автором гола в товарищеской встрече за 2.60. Примечательно, что Комличенко забил всего один мяч за сборную России – в матче против Сан-Марино (5:0) в ноябре 2019 года.

Иван Сергеев – второй по вероятности автор гола в сегодняшней встрече за 2.70, Сергей Пиняев – третий за 3.60.

Матч состоится 10 июня и начнется в 20:00 по московскому времени.

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