Комличенко – самый вероятный автор гола в матче Беларусь – Россия. Он не забивает за сборную с 2019 года
У Николая Комличенко есть хорошие шансы отличиться в матче с Беларусью, считают букмекеры.
Новичок «Локомотива» котируется самым вероятным автором гола в товарищеской встрече за 2.60. Примечательно, что Комличенко забил всего один мяч за сборную России – в матче против Сан-Марино (5:0) в ноябре 2019 года.
Иван Сергеев – второй по вероятности автор гола в сегодняшней встрече за 2.70, Сергей Пиняев – третий за 3.60.
Матч состоится 10 июня и начнется в 20:00 по московскому времени.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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