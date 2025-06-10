Победа сборной России на Беларусью выросла почти в два раза – с 1.40 до 1.72

Сборные России и Беларуси проведут товарищеский матч в Минске.

За неделю коэффициент на победу команды Валерия Карпина вырос почти в два раза – с 1.40 до 1.72. На победу хозяев дают 5.60, на ничью – 4.10.

Сборная России не проигрывает 12 матчей подряд в сентябре 2023-го – 9 побед и 3 ничьи.

Игра состоится 10 июня, начало – в 20:00 по Москве.

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