Победа сборной России на Беларусью выросла почти в два раза – с 1.40 до 1.72
Сборные России и Беларуси проведут товарищеский матч в Минске.
За неделю коэффициент на победу команды Валерия Карпина вырос почти в два раза – с 1.40 до 1.72. На победу хозяев дают 5.60, на ничью – 4.10.
Сборная России не проигрывает 12 матчей подряд в сентябре 2023-го – 9 побед и 3 ничьи.
Игра состоится 10 июня, начало – в 20:00 по Москве.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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