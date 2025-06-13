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  • Врач-психиатр Исаев о борьбе с лудоманией в России: «У нас есть печальный опыт, когда здравые инициативы монополизируются государством и идея выхолащивается»
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Врач-психиатр Исаев о борьбе с лудоманией в России: «У нас есть печальный опыт, когда здравые инициативы монополизируются государством и идея выхолащивается»

Врач-психиатр, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев высказался о борьбе с лудоманией в России.

«Необходимо продумать, кто будет исполнителем: это будет только государственная монополия или будут допущены частные игроки. У нас есть печальный опыт, когда здравые инициативы монополизируются государственной сферой при отсутствии должного количества ресурсов, и идея выхолащивается.

Я в данном случае привожу пример с вытрезвителями. Столько лет с этим ходили, в итоге ничего не дали частным исполнителям. Этим занимается только государство, а информация по их эффективности закрыта.

Важно – не просто взять или отнять и поделить, а важно, чтобы это потом правильно работало на людей», – заявил Исаев.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: НСН
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