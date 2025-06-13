Франк стал тренером «Тоттенхэма». 4.20 – лондонцы выиграют Суперкубок УЕФА

«Тоттенхэм» объявил о назначении Томаса Франка на пост главного тренера клуба.

Ранее «шпоры» уволили Энджа Постекоглу, который привел команду к победе в Лиге Европы в минувшем сезоне. В АПЛ-2024/25 «Тоттенхэм» занял 17-е место.

Букмекеры дают коэффициент 4.20 на то, что «Тоттенхэм» под руководством Франка победит «ПСЖ» и выиграет Суперкубок УЕФА.

За 65.00 можно поставить на то, что лондонский клуб выиграет с Франком чемпионат Англии в сезоне-2025/26.

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