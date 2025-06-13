Психиатр Синева: «Лудомания – это патология, при которой игра становится основным способом переживания эмоций и решения жизненных проблем»
Главный детский психиатр Пензенской области Мария Синева рассказала о том, как возникает лудомания.
«Лудомания – не просто увлечение азартными играми, это патология, при которой игра становится основным способом переживания эмоций и решения жизненных проблем.
Множество людей начинают играть в азартные игры с надеждой на быстрый выигрыш, что в итоге может привести к финансовым трудностям, разрушению отношений и ухудшению психического здоровья», – отметила Синева.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: PenzaSMI
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