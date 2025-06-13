Букмекеры давали 9% на камбэк «Эдмонтона» с 0:3 в матче с «Флоридой»

«Флорида» проиграла «Эдмонтону» (4:5, ОТ) в 4-м матче финальной серии Кубка Стэнли.

«Пантерс» вели со счетом 3:0 в начале второго периода. В лайве на победу «Ойлерс» давали коэффициент 10.50, что соответствовало вероятности в 9% на отыгрыш.

Пятый матч серии пройдет 15 июня в Эдмонтоне.

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