Букмекеры давали 9% на камбэк «Эдмонтона» с 0:3 в матче с «Флоридой»
«Флорида» проиграла «Эдмонтону» (4:5, ОТ) в 4-м матче финальной серии Кубка Стэнли.
«Пантерс» вели со счетом 3:0 в начале второго периода. В лайве на победу «Ойлерс» давали коэффициент 10.50, что соответствовало вероятности в 9% на отыгрыш.
Пятый матч серии пройдет 15 июня в Эдмонтоне.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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