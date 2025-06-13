Директор Olimpbet Гусев: «На решение о начале игры все больше влияет не только само предложение, но и сила бренда»

Директор по развитию Olimpbet Константин Гусев высказался о привлечении новых клиентов.

«Сегодня на решение о начале игры все больше влияет не только само предложение, но и сила бренда. Пользователь должен доверять компании, видеть в ней что-то большее, чем просто сервис для ставок.

Мы уверены: если бренд сильный, делает запоминающиеся маркетинговые кейсы, демонстрирует ответственность и имеет хорошую репутацию – это серьезный фактор, который может склонить потенциального клиента в его пользу. В OLIMPBET мы делаем акцент именно на этом: инвестируем в имиджевые проекты, партнерства с ведущими спортивными организациями, запускаем инициативы, которые делают нас ближе к болельщику.

В целом мы действительно видим, что требования и мотивации пользователей становятся более осознанными: сегодня уже не всегда достаточно просто предложить бонус – важно, кем ты являешься как бренд и что даешь клиенту в долгосрочной перспективе», – заявил Гусев.

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