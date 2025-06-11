В Москве состоялась светская премьера фильма «Больше чем футбол» с Алексеем Воробьевым, Иваном Охлобыстиным, Александром Самойленко и Романом Мадяновым в главных ролях

9 июня, в московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась светская премьера фильма «Больше чем футбол». Сюжет разворачивается вокруг звёзд большого футбола, оказавшихся в ранге «сбитых лётчиков», но не потерявших желание играть и побеждать, особенно если от их победы зависит жизнь маленькой девочки. Компания «Лига Ставок» выступила одним из партнеров проекта.

Фильм представили: продюсеры Алексей Земский, Тимур Вайнштейн и Владислав Сыч, режиссёр и автор сценария Виктор Демент, актёры Алексей Воробьёв, Александр Самойленко, Валерия Федорович, Кирилл Дыцевич, Адель Гудаускас, Иван Алексеев, Игорь Сильченко, Виталий Дьяков и другие, а также съёмочная группа картины.

Гостями мероприятия стали: Дмитрий Песков, Софья Митрофанова, Роман Емельянов, Яна Батыршина, Георгий Черданцев, Евгений Ловчев, Аделина Сотникова, Алексей Чумаков, Игорь Угольников, Анита Цой, Аида Гарифуллина, Ольга Петрикова, Максим Храмцов, Жан Милимеров, Тимур Еремеев, IVAN, Лиана Гриба, Иван Стебунов, Илья Лейбин, Анастасия Крайнова, Карина Каграманян, Варвара Куприна, Владислава Самохина, Маша Кошина, Margo, uniqe, nkeeei, Artem Shilovets, Сергей Васюта, AKTASH и многие другие.

Фотографии с премьеры: https://disk.yandex.ru/d/rJ0BAn17KoGwKg

Накануне в Санкт-Петербурге прошел закрытый показ картины в Доме Спорта Лиги Ставок. В этом месте расположен самый большой спортивный кинотеатр России, в котором воссоздана трибунная рассадка как на стадионах. «Лига Ставок с гордостью влилась в мир большого кино — это не просто честь, а настоящая радость для нас! Развитие спорта занимает ключевое место в деятельности нашей компании, так как именно на его основе мы формируем и воспитываем будущие поколения. Именно поэтому этот фильм особенно близок нашим сердцам!», — отметил президент «Лиги Ставок» Юрий Красовский.

Виктор Демент, режиссёр и автор сценария: «Сегодня у нас двойной праздник – премьера фильма, с которой я всех поздравляю, и дебют – и у большинства творческой группы, и у большинства актёров. У кого-то дебют в принципе в кино, у кого-то – на большом экране. Я хочу поздравить всех! Хочу сказать, что нашим молодым актёрам очень повезло – вы прошли свой дебют с большими русскими артистами: Романом Мадяновым, Алексеем Гуськовым, Александром Самойленко, Иваном Охлобыстиным. Отдельно я бы хотел выделить двух людей. Это Адель, которая «вошла, и сразу всё стало ясно», потому что она не хотела понравиться, она была самой собой, и это всех нас так подкупило. Мы её очень любим и надеемся, что вы её полюбите также. И, Виталий Дьяков, футболист сборной России при Фабио Капелло. И если у Адель есть опыт, она играла в театре, снималась в нескольких картинах, то у Виталия не было совершенно никакого опыта работы в кино. Виталий удивительно спокойный человек, и мы боялись больше, чем он и Адель. На мой взгляд, у нас получилось! С дебютом нас, а зрителей и гостей с премьерой!».

Картина «Больше чем футбол» выйдет в широкий прокат 12 июня.