2 гола, ассист и желтая карточка: ожидания букмекеров от Месси на клубном ЧМ
Букмекеры начали принимать ставки на статистику Лионеля Месси на клубном чемпионате мира.
От нападающего «Интер Майами» ожидают около двух голов (2.60 – тотал больше 2,5), один ассист (2.50 – 2 и больше) и минимум одну желтую карточку (1.60).
На гол Месси со штрафного на КЧМ-2025 можно поставить за 4.00, на дубль в любом из матчей – за 2.85, на хет-трик – за 7.50.
Турнир пройдет в США с 14 июня по 13 июля.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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